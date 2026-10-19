Сто лет пылилиcь в музейном ящике: В Британии нашли останки неизвестного хищного динозавра

Британские палеонтологи описали новый вид хищного динозавра, останки которого больше века пролежали в музейной коллекции. Речь идёт о фрагменте черепа из собрания лондонского Музея естественной истории. Открытие опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Новый вид назвали Invictibellatrix amberina — «непобедимая воительница». По оценкам исследователей, этот динозавр жил около 120 миллионов лет назад на территории современной Великобритании и относился к мегарапторам — двуногим хищникам с мощными передними конечностями.

Окаменелость нашли ещё в 1924 году на острове Уайт, но тогда её не удалось точно классифицировать. Разобраться помогла микрокомпьютерная томография: учёные создали трёхмерную модель черепа и выяснили, что образец принадлежит ранее неизвестному виду.

Предположительно, длина животного достигала трёх-четырёх метров, а масса — 200–300 килограммов. Сами когти не сохранились, но по родственными видам исследователи считают, что они могли быть довольно длинными.

Находка важна ещё и тем, что это первое свидетельство присутствия мегарапторов в Европе. Ранее представителей этой группы находили в основном за пределами континента.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении зуба крупного птерозавра возрастом около 100 миллионов лет в Курской области. Исследователи нашли редкий образец при изучении песчаных отложений мелового периода.