Прилетела из Европы или всегда жила рядом? В Адыгее нашли бабочку, которая удивила учёных

В Адыгее обнаружили редкую европейскую бабочку, которую прежде ни разу не встречали в России. Об этом РИА «Новости» рассказала сотрудница кафедры зоологии Академии биологии и медицины Южного федерального университета Валерия Слюнькова.

Речь идёт об эпиблеме книциколане (Epiblema cnicicolana) из семейства листовёрток. До сих пор считалось, что этот вид обитает исключительно в Западной и Центральной Европе. Находка российских биологов стала не только первой для страны, но и самой восточной точкой распространения насекомого в мире.

Учёным ещё предстоит выяснить, как редкая бабочка оказалась в Адыгее. По словам Слюньковой, она могла жить здесь и раньше, оставаясь незамеченной исследователями. Другое возможное объяснение — естественное расширение ареала благодаря сходству местного климата с условиями южных регионов Европы.

«Несмотря на то что данный вид относится к семейству листовёрток, многие представители которого являются опасными вредителями сельского и лесного хозяйства, этот вид безвреден для культурных растений», — подчеркнула Слюнькова.

Её кормовая база — блошница дизентерийная, не имеющая хозяйственного значения. Поэтому появление этого вида не представляет опасности для посевов.

Открытие сделали специалисты ЮФУ в рамках проекта по комплексному изучению бабочек-листовёрток Ростовской области и соседних территорий. Как объяснила Слюнькова, обнаружение прежде не встречавшегося в стране насекомого представляет особый интерес для биологов. Такие находки помогают изучать расселение различных видов и миграционные процессы на фоне меняющегося климата.

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