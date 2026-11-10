Трое представителей США, участвующих в переговорах по Украине в Абу-Даби, имеют белорусские корни. Об этом рассказал автор ИС «Вести» Евгений Попов.

По его словам, бабушка спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по имени Роуз родилась в Гродно и эмигрировала в Соединённые Штаты в 1905 году.

Бабушка зятя американского лидера Джареда Кушнера, Рая, во время Второй мировой войны бежала из Новогрудского гетто. Как указывает Попов, она присоединилась к партизанскому отряду, а после войны уехала в США.

Белорусские корни есть и у главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. По словам журналиста, прадед военачальника Илья покинул Минск и перебрался в Нью-Йорк в 1899 году.

«Едва ли в дипломатии бывают такие совпадения», — отметил Попов, комментируя происхождение американских участников переговоров.

Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались 10 ноября. Москва поддержала предложение Вашингтона начать обсуждение с вопросов коллективной безопасности. По словам главы МИД Сергея Лаврова, сторонам предстоит согласовать принципы будущих гарантий для России, Украины и региона в целом. Они должны вступить в силу после достижения всеобъемлющего соглашения об урегулировании конфликта