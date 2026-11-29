Бабушка на рейве: Московская пенсионерка зажгла под хардкор-техно и раскачала толпу
Пенсионерка станцевала хаккен вместе с молодёжью на Новом Арбате в Москве
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / splittertone, fukakurodlivo, МАКСИМ ВЕЛЬМАКИН
Московская пенсионерка стала звездой уличного рейва на Новом Арбате. Женщина присоединилась к компании молодых любителей хардкор-техно и устроила зажигательные танцы прямо посреди улицы, рассказал SHOT.
Пенсионерка отожгла на габба-рейве на Новом Арбате. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / splittertone, fukakurodlivo, МАКСИМ ВЕЛЬМАКИН
Пожилая москвичка вышла в центр танцевального круга и принялась энергично двигаться под электронную музыку. В какой-то момент пенсионерка сама начала подбадривать участников импровизированной вечеринки, призывая их танцевать вместе с ней.
Молодёжное увлечение, которое пришлось по душе бабушке, зародилось в Нидерландах в 1990-х годах. Хаккен — характерный для габбер-культуры танец, в основе которого лежат быстрые движения ногами в ритм тяжёлой электронной музыки.
Ранее Life.ru писал, что в Москве вновь набирает популярность танец голландских рейверов из девяностых. Столичная молодёжь облачается в спортивные костюмы и устраивает танцевальные встречи под хардкор-техно. Судя по всему, новое увлечение москвичей не имеет возрастных границ.