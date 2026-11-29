Московская пенсионерка стала звездой уличного рейва на Новом Арбате. Женщина присоединилась к компании молодых любителей хардкор-техно и устроила зажигательные танцы прямо посреди улицы, рассказал SHOT.

Пенсионерка отожгла на габба-рейве на Новом Арбате. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / splittertone, fukakurodlivo, МАКСИМ ВЕЛЬМАКИН

Пожилая москвичка вышла в центр танцевального круга и принялась энергично двигаться под электронную музыку. В какой-то момент пенсионерка сама начала подбадривать участников импровизированной вечеринки, призывая их танцевать вместе с ней.

Молодёжное увлечение, которое пришлось по душе бабушке, зародилось в Нидерландах в 1990-х годах. Хаккен — характерный для габбер-культуры танец, в основе которого лежат быстрые движения ногами в ритм тяжёлой электронной музыки.