В немецкой Баварии 65-летняя пенсионерка помогла полиции задержать курьера телефонных мошенников. Женщина почти три часа поддерживала разговор с аферистами, пока правоохранители готовили засаду, пишет газета Münchner Merkur.

Около полудня 11 ноября жительнице деревни Ленгрис позвонили незнакомцы и представились полицейскими. Они сообщили, что её дочь сбила человека, и потребовали срочно передать 120 тысяч евро в качестве залога. Пенсионерка сразу поняла, что имеет дело с мошенниками, поскольку у неё нет дочери.

О случившемся в полицию сообщил 66-летний сожитель женщины. Правоохранители приехали через 15 минут и организовали засаду. Всё это время пенсионерка продолжала общаться с аферистами и убеждала их, что ищет по всему дому ценные вещи для передачи в качестве залога.

Спустя почти три часа за ценностями приехал 27-летний гражданин Польши. Вместо денег и имущества его ждали полицейские, которые сразу же задержали мужчину.

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