В Екатеринбурге 19-летняя студентка Уральского федерального университета (УрФУ) отдала мошенникам 6 млн рублей после звонка из цветочного магазина. Девушку обманули под предлогом доставки букета от тайного поклонника, рассказал URA.RU глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Студентке позвонил мужчина, представившийся менеджером цветочного магазина. Для получения подарка девушка сообщила код из СМС, после чего с ней связались лжесотрудники ФСБ. В результате студентка передала курьерам семейные накопления, которые нашла в спальне родителей.

Жертвами телефонных аферистов также стали 14-летняя школьница и 76-летний пенсионер. Девочка отдала преступникам миллион рублей и $4 тысячи, а пожилой мужчина лишился 9,6 млн рублей.

Всего с начала 2026 года жители Свердловской области передали мошенникам 3,284 млрд рублей. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Горелых призвал руководство УрФУ усилить профилактическую работу со студентами. По его словам, на уловки аферистов ранее попадались не только учащиеся университета, но и преподаватели, включая профессоров.