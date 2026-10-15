Бабушка с квартирой и внук на BMW: В Петербурге раскрыли предполагаемую аферу с блокадницей

Петербургского блогера Егора Семёнова, настоящая фамилия которого Стешкин, заподозрили в обмане подписчиков при сборе денег на квартиру для 92-летней блокадницы. По данным Mash Money, мужчина уже получил от россиян не менее 1 миллиона рублей, хотя у пожилой женщины, ради которой организовали сбор, якобы есть собственное жильё.

Блогер собрал миллион на квартиру для блокадницы, оказавшейся его бабушкой. Видео © Telegram / Mash Money

Популярность блогеру принесли трогательные ролики с Людмилой Викторовной. Семёнов рассказывал, что случайно познакомился с пенсионеркой на Невском проспекте, после чего начал приглашать её в кафе, театры и парикмахерские. Он даже организовал для женщины встречу с возлюбленным её молодости.

Видео набирали миллионы просмотров, а аудитория автора превысила 600 тысяч подписчиков. На фоне этой истории блогер объявил сбор 6,2 миллиона рублей на покупку квартиры для блокадницы. Пользователи успели перечислить около миллиона.

Однако журналисты утверждают, что Людмила Викторовна приходится Семёнову родной бабушкой. Более того, недвижимость в Петербурге есть и у пенсионерки, и у самого блогера. Последний якобы недавно потратил шесть миллионов рублей на ремонт своей квартиры и владеет BMW четвёртой серии стоимостью около 6,5 миллиона.

Семью молодого человека издание также связывает с дорогостоящей недвижимостью. По данным журналистов, отец Семёнова занимается бизнесом в этой сфере и в разное время владел восемью квартирами, совокупную стоимость которых оценивают примерно в 150 миллионов рублей.

Mash Money утверждает, что это не первый сомнительный проект блогера. В 2019 году он якобы привлекал пользователей к ставкам на спорт, обещая возможность удвоить вложенные средства. По информации канала, организаторы могли получать партнёрские выплаты от проигрышей привлечённых клиентов.

Ранее Life.ru писал, что 81-летняя москвичка Лариса лишилась квартиры за 15 млн рублей после знакомства с лжеучастковым. Её убедили передать 400 тысяч рублей вымогателю, а затем якобы временно продать квартиру ради «борьбы с преступниками». После продажи её переселили на съёмное жильё, вещи вывезли на «склад МВД», а в схеме участвовали и другие пожилые женщины — одна изображала дарителя, другая забирала деньги.