ОПГ «Бабушки» и лжеучастковый развели экс-сотрудницу консульства Канады на квартиру за 15 млн рублей

81-летняя москвичка Лариса, ранее работавшая в канадском консульстве, лишилась квартиры стоимостью около 15 млн рублей после знакомства с лжеучастковым.

По словам женщины, мужчина пришёл к ней домой под видом полицейского. На следующий день пенсионерке позвонил неизвестный и потребовал 400 тысяч рублей, угрожая расправой. «Участковый» предложил передать деньги вымогателю, объяснив, что правоохранители задержат его с поличным.

После провала этой «операции» собеседник убедил Ларису якобы временно продать трёхкомнатную квартиру. Женщине объяснили, что сделка нужна лишь для нового этапа борьбы с преступниками, после чего жильё ей вернут.

После продажи москвичку переселили на съёмную жилплощадь, а её вещи вывезли на так называемый «склад МВД». Затем ей показали другую квартиру, которую представили как новое жильё. По словам пострадавшей, в схеме участвовали и пожилые женщины: одна изображала дарителя недвижимости, другая забирала деньги в качестве курьера.

Заподозрила обман Лариса после того, как «участковый» перестал выходить на связь. Позднее выяснилось, что обещанная ей квартира фигурирует в других материалах и находится под арестом. По данным «Базы», возбуждено уголовное дело о мошенничестве и краже.

Ранее Life.ru писал о похожей афере с лжеучастковым, после которой 78-летняя москвичка лишилась четырёх квартир и более миллиона рублей. Тогда женщину также убедили, что сделки с недвижимостью проходят под контролем правоохранителей и являются фиктивными.