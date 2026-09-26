Журналист продал квартиру в Москве за ₽22 млн и заявил о влиянии мошенников

Редактор федерального телеканала оказался в центре спора после продажи московской квартиры за 22 млн рублей. Мужчина заявил, что совершил сделку под влиянием мошенников.

По данным издания, 66-летний журналист Игорь продал квартиру площадью 74 квадратных метра 64-летней Марии Б. На встрече перед сделкой мужчина объяснил, что собирается приобрести дом в Ленинградской области, поскольку из-за работы супруги они планируют переезд в Санкт-Петербург.

Сделка прошла официально: продавец снял обременение с жилья, выписался из квартиры, предоставил справки о состоянии психического здоровья и получил деньги. По договору он должен был освободить помещение в течение семи дней, однако после этого перестал выходить на связь.

Позже риэлтор сообщил покупательнице, что мужчина снял деньги со счёта и перевёл их в неизвестном направлении. После этого сам журналист обратился в полицию и в эфире федерального телеканала назвал покупательницу и риэлтора мошенниками.

В ходе разбирательства экспертиза пришла к выводу, что на момент заключения сделки мужчина мог находиться в состоянии, не позволявшем ему в полной мере осознавать свои действия. Как пишет «База», сейчас спор продолжается, а покупательница не может пользоваться квартирой, несмотря на оформление права собственности.

Ранее сообщалось, что 81-летняя москвичка Лариса лишилась квартиры за 15 млн рублей после знакомства с лжеучастковым. Её убедили передать 400 тысяч рублей вымогателю, а затем якобы временно продать квартиру ради «борьбы с преступниками». После продажи её переселили на съёмное жильё, вещи вывезли на «склад МВД», а в схеме участвовали и другие пожилые женщины — одна изображала дарителя, другая забирала деньги.