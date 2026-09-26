«Baby, I'm a gangster too»: Житель Флориды отбил собаку от вооружённого ножом краба

Краб, вооружившийся лезвием карманного ножа, попытался атаковать жителя Флориды Эдуардо Альвареса и его собаку Саммер. Необычный эпизод попал на видео и собрал в Сети более 20 млн просмотров, пишет New York Post.

Краб с ножом напал на собаку во Флориде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bestdad_ceo

На кадрах Саммер подходит к ракообразному и начинает его обнюхивать. В ответ краб размахивает зажатым в клешне металлическим лезвием в сторону собаки.

Альварес вмешался и попытался убрать неожиданно «вооружённого» гостя подальше от питомца. Мужчине удалось схватить краба и перенести его в другую часть двора. Во время происходящего хозяин в шутку поинтересовался у Саммер, где она вообще нашла краба с таким «оружием».

По данным издания, животное, вероятно, относится к виду синих сухопутных крабов, распространённых во Флориде. Как в его клешне оказалось лезвие, установить не удалось. Ролик быстро разошёлся по соцсетям. Пользователи шутили, что настолько необычная встреча могла произойти только во Флориде.

Ранее Life.ru писал, что в Италии решили остановить распространение инвазивных голубых крабов с помощью осьминогов. В регион Эмилия-Романья, где нашествие крабов оказалось особенно сильным, выпустили 130 тысяч молодых осьминогов. По расчётам исследователей, повзрослев, каждый из них сможет съедать до четырёх крабов в сутки. Особую пользу учёные видят в уничтожении самок.