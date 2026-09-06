Бадди Холли — 90: парень, который успел изменить рок-н-ролл и погиб в 22 года

7 сентября 2026 года одному из главных первопроходцев рок-н-ролла Бадди Холли исполнилось бы 90 лет. Он прожил всего 22 года, а его большая музыкальная карьера фактически уместилась в несколько лет. Но этого хватило, чтобы оставить после себя That’ll Be the Day, Peggy Sue, Everyday и Not Fade Away, повлиять на будущих участников The Beatles и The Rolling Stones и показать миру модель рок-группы, которая сама пишет и исполняет собственные песни. Life.ru рассказывает, кем был Бадди Холли, почему музыканты следующих поколений снова и снова называли его своим ориентиром и что произошло в ночь, которую позднее назовут «днём, когда умерла музыка».

Кто такой Бадди Холли

Настоящее имя музыканта — Чарльз Хардин Холли. Он родился 7 сентября 1936 года в Лаббоке, штат Техас. Фамилия семьи писалась Holley, однако в контракте с Decca её указали как Holly, и именно этот вариант превратился в сценическое имя музыканта.

Музыкой Холли увлёкся ещё ребёнком. Он пробовал играть на фортепиано и гитаре, а в подростковом возрасте начал выступать вместе с друзьями и попадать в эфир местного радио.

Поначалу его музыка была гораздо ближе к кантри. Переломным моментом стали выступления Элвиса Пресли, которого молодой Холли видел в Техасе. Смешение кантри, ритм-н-блюза и нового рок-н-ролльного ритма оказалось именно тем направлением, которое он искал.

Выступления Элвиса Пресли подтолкнули молодого Бадди Холли уйти от кантри к новому рок-н-ролльному звучанию. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как появились Buddy Holly и The Crickets

Первая попытка большой карьеры оказалась неудачной. Decca пыталась записывать Холли как кантри-исполнителя, однако заметного успеха эти записи не принесли.

Всё изменилось в 1957 году, когда Холли вместе с Джерри Эллисоном, Джо Молдином и Ники Салливаном начал работать в студии продюсера Нормана Петти в Кловисе. Так появились The Crickets.

25 февраля 1957 года музыканты записали новую версию песни That’ll Be the Day. Она стала первым огромным хитом группы. История композиции тоже почти кинематографическая: название появилось после просмотра вестерна Джона Форда «Искатели», где герой Джона Уэйна несколько раз произносит фразу That’ll be the day.

Фраза That’ll be the day из вестерна «Искатели» дала название одному из главных хитов Бадди Холли и The Crickets. Кадр из фильма «Искатели» (The Searchers, 1956), реж. Джон Форд. © Warner Bros. Entertainment Inc.

Дальше последовала серия песен, которые сегодня воспринимаются практически как словарь раннего рок-н-ролла: Peggy Sue, Everyday, Oh Boy!, Maybe Baby, Rave On, Not Fade Away, Words of Love.

Почему Бадди Холли оказался настолько важен для рок-музыки

В 2026 году песни Холли могут казаться почти предельно простыми. Именно в этой простоте и скрывается масштаб его влияния.

Он помог закрепить модель группы, которая состоит из вокалиста-гитариста, второй гитары, баса и ударных. Музыканты не просто сопровождают певца, а существуют как самостоятельная группа. Холли писал и соавторствовал в собственном материале, экспериментировал со студийной записью и сделал авторство музыкантов частью образа рок-группы.

Через несколько лет эта модель станет совершенно естественной благодаря британским группам 1960-х. Но для подростков, которые впоследствии создадут The Beatles, она тогда была откровением.

Как Бадди Холли повлиял на The Beatles

Связь здесь значительно глубже, чем просто музыкальное влияние.

Ещё группа Джона Леннона The Quarrymen, из которой впоследствии выросли Beatles, записала That’ll Be the Day. Эта композиция стала одной из самых ранних сохранившихся записей будущих участников Beatles.

Будущие Beatles играли песни Бадди Холли ещё до мировой славы, а название The Crickets стало одним из ориентиров при выборе имени группы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Позже Beatles запишут собственную версию Words of Love.

А главное — без The Crickets, возможно, не существовало бы самого названия The Beatles. Будущих Beatles восхищало название The Crickets: они воспринимали его как игру значений и захотели придумать похожее имя. От слова beetles — «жуки» — они пришли к Beatles, спрятав внутри слова музыкальный beat.

Как Бадди Холли повлиял на Rolling Stones

Есть ещё одна невероятная линия наследования.

Песня Холли и The Crickets Not Fade Away стала одной из первых важных записей The Rolling Stones. Их версия помогла молодой британской группе выйти в большую национальную аудиторию и вошла в британский Top 10.

Получается удивительная цепочка. В конце 1950-х американский парень из Техаса записывает минималистичный гитарный рок-н-ролл. Через несколько лет его песни и сама структура его группы становятся одним из ориентиров для британских подростков. А затем Beatles и Rolling Stones превращают эту модель в музыку, которая завоёвывает весь мир.

Лучшие песни Бадди Холли: что послушать в первую очередь

That’ll Be the Day — прорыв Холли и The Crickets и один из фундаментальных синглов раннего рок-н-ролла.

Peggy Sue — возможно, самая узнаваемая запись Холли с необычным пульсирующим звуком барабанов.

Everyday — противоположная сторона его музыки: почти невесомая мелодия вместо агрессивного рок-н-ролла.

Not Fade Away — композиция, которую впоследствии записали Rolling Stones и исполняли другие поколения рок-музыкантов.

Words of Love — песня, которую позже перепели Beatles.

Oh Boy! — концентрат раннего рок-н-ролльного звучания The Crickets.

Rave On — одна из записей, на которых особенно хорошо слышна знаменитая вокальная манера Холли.

That’ll Be the Day, Peggy Sue, Everyday и Not Fade Away пережили своего автора и стали классикой раннего рок-н-ролла. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему Бадди Холли носил очки

Сегодня массивная чёрная оправа практически неотделима от образа Холли. Для рок-звезды 1950-х такой внешний вид был необычным: эпоха требовала скорее образа Элвиса — эффектного и подчёркнуто сексуального.

Холли показал другую модель рок-звезды: худой техасский парень в костюме и очках мог выйти с электрогитарой и стать кумиром подростков. В дальнейшем узнаваемые очки превратились практически в визуальный символ музыканта.

Когда и как погиб Бадди Холли

Последний тур Холли получил название Winter Dance Party. Музыканты перемещались по американскому Среднему Западу на автобусе в тяжёлых зимних условиях. После выступления в городе Клир-Лейк, штат Айова, Холли решил не ехать на автобусе до следующей точки маршрута и арендовал небольшой самолёт.

Рано утром 3 февраля 1959 года Beechcraft Bonanza N3794N взлетел из Мейсон-Сити. На борту находились Бадди Холли, 17-летний Ричи Валенс, Джей Пи Ричардсон, известный как Big Bopper, и 21-летний пилот Роджер Питерсон.

Примерно через несколько минут самолёт разбился в поле неподалёку от аэропорта. Погибли все четверо. Холли было 22 года.

Почему разбился самолёт Бадди Холли

Здесь важно не повторять интернет-миф «самолёт просто попал в метель». Официальное расследование пришло к более конкретному выводу.

Самолёт взлетел ночью при ухудшающейся погоде и снеге. После взлёта пилот оказался в условиях, когда ориентироваться приходилось практически исключительно по приборам. При этом Питерсон не имел необходимой квалификации для такого полёта и был недостаточно знаком с установленным в самолёте авиагоризонтом, показания которого отличались от приборов, на которых он проходил подготовку.

Следов отказа двигателя или разрушения самолёта в воздухе расследование не обнаружило. Вероятной причиной назвали решение пилота отправиться в полёт, требовавший приборного пилотирования, к которому он не был должным образом подготовлен; дополнительными факторами стали недостатки метеоинструктажа и незнакомый прибор.

3 февраля 1959 года гибель Бадди Холли, Ричи Валенса и Big Bopper потрясла Америку — позднее эту дату назовут «днём, когда умерла музыка». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему 3 февраля называют «днём, когда умерла музыка»

Фраза появилась не непосредственно после катастрофы. Её сделал знаменитой американский музыкант Дон Маклин, выпустивший в 1971 году песню American Pie. В ней трагедия 3 февраля 1959 года стала символом окончания первой, почти невинной эпохи рок-н-ролла.

Так дата гибели Холли, Валенса и Ричардсона вошла в историю популярной культуры как The Day the Music Died — «день, когда умерла музыка».

Что осталось после Бадди Холли

Самое поразительное в его биографии — масштаб наследия относительно продолжительности карьеры. Он погиб раньше, чем появились Beatles, Rolling Stones и большая часть рок-групп, которые принято считать классическими.

Но будущие Beatles уже играли его музыку. Его песни будут записывать Stones. Среди исполнителей, на которых обычно указывают как на продолжателей его влияния, — Bob Dylan, Grateful Dead, Bruce Springsteen, Elvis Costello и многие другие.

В 1986 году Бадди Холли вошёл в первый набор исполнителей Rock & Roll Hall of Fame вместе с Элвисом Пресли, Чаком Берри, Литлом Ричардом, Рэем Чарльзом и другими основателями жанра.