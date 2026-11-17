Один из богатейших инвесторов планеты решил направить на благотворительность ещё несколько миллиардов долларов, причём распорядиться деньгами он доверил собственной семье. Американский миллиардер Уоррен Баффетт передал четырём благотворительным фондам акции своей компании Berkshire Hathaway общей стоимостью около 5,5 миллиарда долларов. Своё решение бизнесмен объяснил доверием к детям и убеждением, что доброта ценнее любых финансовых вложений.

О пожертвовании 96-летний инвестор сообщил в специальном обращении к Дню благодарения, опубликованном 16 ноября. Баффетт конвертировал 6150 акций класса А Berkshire Hathaway в 9,225 миллиона акций класса B, после чего распределил их между четырьмя организациями. По его замыслу, полученные средства позволят фондам ежегодно увеличивать объём благотворительных выплат.

Самую крупную часть пакета — 3,69 миллиона акций — получит Susan Thompson Buffett Foundation, названный в честь первой супруги инвестора. Ещё по 1,845 миллиона бумаг направят в Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation. Последними тремя организациями руководят дети миллиардера.

Баффетт подчеркнул, что давно наблюдает за благотворительной деятельностью наследников и не сомневается в их способности грамотно распоряжаться крупными средствами. Он считает, что дети уже доказали свою преданность общественно значимым проектам.

«Мои дети десятилетиями заботливо занимались достойными делами, и я на сто процентов доверяю как их способностям, так и их преданности делу», — заявил инвестор.

Отдельно миллиардер обратился к теме доброты и взаимопомощи. По его словам, за годы жизни он неоднократно получал поддержку от людей, которые ничего не требовали взамен. Именно такие поступки, считает предприниматель, способны приносить гораздо большую отдачу, чем многие финансовые вложения.

«Доброта бесценна», — так Баффетт объяснил своё решение продолжать передавать состояние на благотворительность.

При этом нынешнее пожертвование — часть более масштабного плана инвестора. Он намерен постепенно передать все принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway четырём семейным фондам, рассчитывая завершить этот процесс до конца 2034 года. После нынешней передачи у него остаются 182 140 акций класса А и 1162 акции класса B компании.

Напомним, в сентябре 2026 года Баффетт оставил пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, который занял его сын Говард. Сам миллиардер получил статус почётного председателя и сохранил место в совете директоров. При этом он продолжает участвовать в определении судьбы своего огромного состояния.