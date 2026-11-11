Регулярное употребление большого количества сладкой газировки вместо обычной воды может привести к диабету, инфарктам, инсультам, потере зрения и почечной недостаточности. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя сообщения о том, что американский миллиардер Уоррен Баффетт якобы почти 50 лет не пьёт воду, предпочитая ей Coca-Cola.

Дело в том, что при употреблении только газировки вместо воды не только почки могут отказать. Во-первых, такое количество сахара повреждает сосуды, особенно если делать это регулярно на протяжении 50 лет. Из-за постоянных колебаний уровня глюкозы сосуды будут повреждаться, и, как бы мы ни хотели, туда будет устремляться холестерин, чтобы их как-то залепить. Елена Соломатина Врач-диетолог

По словам Соломатиной, при избытке сахара страдает и печень, которая начинает вырабатывать больше холестерина низкой плотности. В результате повышается риск развития диабета и атеросклероза, а вместе с ними — инсультов, инфарктов и деменции.

Особую опасность повышенный уровень глюкозы представляет для мелких сосудов. Их повреждение при диабете может привести к серьёзным нарушениям зрения, вплоть до слепоты, а также к ухудшению работы почек. Кроме того, при избытке сахара в организме образуются конечные продукты гликирования, из-за которых ткани и сосуды теряют эластичность, что ускоряет процессы старения.

«Фактически начинает разрушаться весь организм. Кроме того, на сахаре очень хорошо размножаются патогенные бактерии и различные грибы, поэтому иммунная система будет постоянно находиться в напряжении», — предупредила диетолог.

Соломатина добавила, что избыток сладкого влияет и на кишечную микрофлору. Нарушение баланса микроорганизмов может отражаться на работе мозга, поскольку между кишечником и нервной системой существует тесная связь. При этом последствия серьёзных повреждений мозга, подчеркнула врач, устранить крайне сложно.

Диетолог усомнилась, что Баффетт действительно полностью отказался от обычной воды на несколько десятилетий. По её мнению, даже самые современные медицинские технологии не способны сделать организм неуязвимым к последствиям многолетнего злоупотребления сахаром.

«Я понимаю, что Баффетт, конечно, супермен, но тем не менее мы, к сожалению, не можем полностью поменять собственный организм, чтобы он стал совсем неуязвимым. Поэтому я не думаю, что он вместо воды пьёт исключительно колу, особенно в таком количестве — по пять баночек в день. Или у него есть какие-то суперлекари, которые действительно ему всё меняют. Думаю, такой подвиг повторять не нужно: суперменами и супервуменами мы всё равно не станем. Поэтому здесь, конечно, есть доля лукавства», — заключила Соломатина.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне стали чаще обращаться к диетологам и гастроэнтерологам с жалобами на так называемые «кока-кольные животики». Проблема преимущественно затрагивает мужчин и женщин в возрасте от 20 до 35 лет, регулярно употребляющих сладкую газировку. Врачи объясняют, что такие напитки плохо насыщают, но содержат много сахара и калорий, из-за чего могут способствовать набору лишнего веса. При этом, по данным системы «Честный знак», за первые семь месяцев 2026 года продажи колы в России выросли примерно на 11%, достигнув 1,06 миллиарда литров.