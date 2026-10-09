Кола ящиками, китайская водка и никаких диет: 101-летний китаец раскрыл свой необычный рацион

101-летний Лу Шицзэн из Китая рассказал, что никогда не следил за питанием и обожает колу. О необычных привычках долгожителя пишет Sohu.

Дома он держит ящики с газировкой, а в охлаждённые напитки добавляет несколько капель байцзю (китайская водка). Среди любимых лакомств — арбуз и мандарины; без белого риса мужчина тоже не представляет своего меню.

За продуктами пенсионер ходит самостоятельно. Каждые пять дней отправляется на рынок, где покупает рыбу, креветки, крабов и свинину.

Спать Лу ложится после ужина, около пяти вечера. Просыпается примерно в четыре утра, ещё два часа остаётся в постели и отдыхает днём. Утром и вечером обязательно садится в массажное кресло.

В этом году после падения он перестал ездить на велосипеде, но сохранил бодрость. Торговцы уверяют, что покупателю на вид не больше 80 лет, и нередко просят сфотографироваться вместе.

«Хорошо есть и хорошо жить — это главное», — говорит Шицзэн.

Ранее Life.ru рассказывал о 106-летнем китайце Ван Дингао с «обратным графиком»: он ложится в четыре-пять вечера, встаёт около часа ночи и завтракает в три утра. Свою долгую жизнь пожилой житель провинции Чжэцзян связывает с поддержкой близких, оптимизмом и интересом к новым занятиям. До сих пор самостоятельно стирает одежду и шьёт.