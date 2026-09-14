Жизнь наоборот: 106-летний китаец объяснил, что помогает ему держаться бодрячком

Китаец Ван Дингао в 106 лет ложится спать уже в четыре-пять часов вечера, просыпается около часа ночи и завтракает в три утра. Сам долгожитель связывает свой возраст прежде всего с позитивным отношением к жизни, крепкой семьёй и постоянным желанием работать и учиться, сообщает South China Morning Post.

Житель провинции Чжэцзян называет свой режим «обратным графиком». После раннего завтрака он отправляется гулять, а несмотря на частичную потерю слуха, старается самостоятельно справляться с бытовыми делами. Ван стирает одежду, ухаживает за собой и даже продолжает шить.

Полноценного образования у китайца почти не было — в школе он проучился всего четыре года. Однако тяга к новому сохранилась на всю жизнь: в молодости Ван работал сельским кассиром, самостоятельно освоил готовку, плетение из бамбука и вырезание фигурок из риса. Любознательность он считает одной из важных составляющих своего образа жизни.

Соседи также вспоминают Вана и его супругу как образцовую пару. Когда вспыльчивая жена сердилась, мужчина не вступал в спор, а приносил ей тёплую воду и предлагал сначала выпить её, а уже потом продолжить злиться. Такой приём, по воспоминаниям семьи, обычно помогал погасить конфликт.

После смерти супруги долгожитель замкнулся и заметно ослаб. Вернуться к привычной жизни ему помог сын, который и сейчас подстраивается под необычный распорядок отца и встаёт ранним утром, чтобы приготовить ему завтрак.

Ранее 119-летний мужчина из Коста-Рики Хосе Флорес назвал семью главным секретом долгой жизни. Сам Флорес живёт в сельской местности провинции Гуанакасте. Его внучка Хеллен считает главным секретом долголетия дедушки семью. По её словам, без любви, заботы и внимания его бы уже не было. По данным гражданского реестра Коста-Рики, Флорес родился 11 июля 1907 года.