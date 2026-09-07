Россияне стали чаще жаловаться на «кока-кольные животики»

Россияне стали чаще обращаться к диетологам и гастроэнтерологам с жалобами на внезапно округлившийся живот на фоне регулярного употребления колы. С подобной проблемой сталкиваются и мужчины, и женщины, преимущественно в возрасте от 20 до 35 лет.

Медицинского диагноза «кока-кольный животик» не существует — речь идёт прежде всего о возможных последствиях регулярного избытка жидких калорий и сахара в рационе. Проблема сладких напитков заключается в том, что человек может незаметно получить с ними значительное количество дополнительных калорий. В отличие от твёрдой пищи, напитки хуже насыщают, поэтому выпитая газировка зачастую не приводит к уменьшению количества еды.

Дополнительную роль играет высокое содержание добавленного сахара при отсутствии клетчатки. Если поступающая с напитками энергия регулярно превышает потребности организма, это может способствовать набору веса и увеличению жировых отложений.

Масштабы спроса на колу подтверждают данные системы «Честный знак», которые приводит «База». С января по июль 2026 года в России реализовали 1,06 млрд литров напитка на 110,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было продано 954,1 млн литров колы стоимостью 92,4 млрд рублей. Таким образом, объём продаж вырос примерно на 11%, а сумма — почти на 19,4%.

Больше всего колы в пересчёте на одного жителя, по приведённым данным, пришлось на Ленинградскую область — около 10,5 литра. Следом идут Республика Алтай — 10,2 литра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край — по 9,8 литра, а также Московская область — 9,7 литра.

Ранее Life.ru рассказывал, почему сладкая газировка может незаметно увеличивать калорийность рациона и способствовать набору лишнего веса. Врач-диетолог отмечала, что такие напитки хуже утоляют голод, чем твёрдая пища, хотя при этом содержат значительное количество сахара и калорий.