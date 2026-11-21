Около 150 пассажиров авиакомпании Nordwind прилетели из Казани в Новокузнецк без багажа: чемоданы, по словам путешественников, не загрузили в самолёт перед вылетом. Многие направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, пишет Telegram-канал SHOT.

Проблема возникла у пассажиров рейса N4753. Уже после приземления людям объявили, что их сумки и чемоданы остались в аэропорту отправления. Попытки выяснить обстоятельства через горячую линию перевозчика результата не принесли: вместо ответа оператора звонившие слышали короткие гудки.

Не получив разъяснений, около сотни путешественников собрались возле стойки в аэропорту Новокузнецка. Сотрудники предложили им оформить заявления о неприбытии багажа.

Особенно неприятной ситуация оказалась для туристов, приехавших на открытие сезона в Шерегеше. Люди рассчитывали сразу отправиться на отдых, однако личные вещи, одежда и всё содержимое чемоданов остались в другом городе. Когда багаж доставят владельцам, из сообщения неясно.

С подобными проблемами ранее столкнулись пассажиры Turkish Airlines, прибывшие в московский аэропорт Внуково. Как сообщал Life.ru, часть багажа с нескольких рейсов из Турции не доставили в Россию. Некоторым путешественникам пришлось дополнительно ждать передачи вещей или оформлять их доставку по адресу.