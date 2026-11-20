Пассажиры авиакомпании American Airlines два часа ждали свои чемоданы в аэропорту Атланты, а когда багаж наконец появился на ленте, обнаружили на нём коричневую массу, похожую на фекалии. Однако у неприятного сюрприза оказалось неожиданное объяснение: вещи испачкало арахисовое масло. Об этом сообщает The New York Post.

В США пассажирам выдали чемоданы, испачканные арахисовым маслом. Видео © TikTok/ / CRASH RARRI

Инцидент произошёл 16 ноября в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон. Пассажиры рейса 2609, прибывшего из Майами, больше двух часов не могли получить багаж. Когда чемоданы начали появляться на транспортёрной ленте, многие оказались покрыты густой коричневой жидкостью.

Один из путешественников, Дерик Маккаллум, снял происходящее на видео и опубликовал запись в TikTok. Мужчина предположил, что багаж испачкан человеческими экскрементами. Другие пассажиры тоже были возмущены состоянием своих вещей, а некоторым пришлось самостоятельно очищать чемоданы дезинфицирующими салфетками.

В American Airlines объяснили, что во время перелёта из сумки одного из пассажиров вытек пищевой продукт, испачкавший находившийся рядом багаж. По результатам проверки выяснилось, что это было растаявшее арахисовое масло. Представители перевозчика принесли извинения и пообещали связаться с пострадавшими клиентами, чтобы урегулировать ситуацию.

Впрочем, не все путешественники поверили объяснению авиакомпании. Маккаллум усомнился, что кто-то мог перевозить настолько большое количество арахисового масла, чтобы оно испачкало сразу несколько десятков сумок.

Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь сборной России Матвей Сафонов до четырёх утра искал потерянный чемодан после перелёта из Парижа в Москву. Сотрудники аэропорта предложили доставить вещи в течение двух суток, однако футболиста такой вариант не устроил из-за предстоящей поездки в Узбекистан. Спортсмен эмоционально отреагировал на ситуацию, поскольку не понимал, куда отправлять багаж, если к моменту доставки его уже не будет в столице.

В сентябре Life.ru сообщал о массовой задержке багажа пассажиров Turkish Airlines во Внуково. Чемоданы не прибыли вместе с несколькими ночными рейсами из Турции. Позднее аэропорт объявил, что все задержанные вещи доставлены в Москву. Пассажирам предложили забрать их самостоятельно или дождаться отправки по указанным адресам. При этом путешественники сохранили право потребовать возмещения подтверждённых расходов из-за задержки.