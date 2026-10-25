Воришка обчистил чемодан пассажирки «Победы», но оставил ей своё кольцо
У пассажирки «Победы» пропали вещи на 50 тысяч рублей, но появилось чужое кольцо
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пассажирка авиакомпании «Победа» обнаружила в своём чемодане чужое серебряное кольцо, но недосчиталась вещей на 50 тысяч рублей. Девушка подозревает, что украшение случайно обронил человек, который мог рыться в её багаже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пассажирка рейса Астрахань — Петербург лишилась вещей на 50 тысяч рублей, но взамен воришка оставил ей своё кольцо. Фото © Telegram / Baza
По данным канала, Дарьяна С. 21 октября летела из Астрахани в Санкт-Петербург. Перед вылетом она сдала чемодан в багаж, а уже после прибытия обнаружила пропажу дорогих духов, бутылки премиальной водки и браслета Swarovski.
При этом среди личных вещей нашлось серебряное колечко с фианитами, которое пассажирке не принадлежит. Дарьяна предполагает, что неизвестный мог потерять его, пока осматривал содержимое чемодана.
По информации Baza, девушка уже обратилась с заявлением в транспортную полицию и направила претензию авиакомпании.
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