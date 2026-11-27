Зимой жители Киева могут столкнуться с жёсткими ограничениями водоснабжения. В лучшем случае воду будут подавать по условной схеме «три часа есть, восемь нет», заявил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.

Бахматов считает, что власти украинской столицы не подготовились к холодам. Возможные перебои он связывает с зависимостью насосных станций от электричества. По утверждению чиновника, не все насосные группы «Киевводоканала» обеспечены генераторами и современным оборудованием, которое позволило бы поддерживать работу системы во время отключений света.

«Скорее всего, вода будет подаваться по графику в лучшем случае, если она вообще будет. По жёсткому графику: условно, три часа есть, восемь часов нет и так далее», — подчеркнул Бахматов.