Бахматов предупредил о жёстком графике подачи воды в Киеве зимой
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Зимой жители Киева могут столкнуться с жёсткими ограничениями водоснабжения. В лучшем случае воду будут подавать по условной схеме «три часа есть, восемь нет», заявил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.
Бахматов считает, что власти украинской столицы не подготовились к холодам. Возможные перебои он связывает с зависимостью насосных станций от электричества. По утверждению чиновника, не все насосные группы «Киевводоканала» обеспечены генераторами и современным оборудованием, которое позволило бы поддерживать работу системы во время отключений света.
«Скорее всего, вода будет подаваться по графику в лучшем случае, если она вообще будет. По жёсткому графику: условно, три часа есть, восемь часов нет и так далее», — подчеркнул Бахматов.
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что жители Днепропетровска, которые уже несколько суток остаются без электричества, не представляют, как переживут приближающуюся зиму. По его словам, в некоторых домах электричества нет ещё с субботы. Из-за разрядившихся резервных аккумуляторов практически перестала работать мобильная связь как в центре города, так и в микрорайонах. Начались перебои с водоснабжением.