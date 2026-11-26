Жители Днепропетровска, которые уже несколько суток остаются без электричества, не представляют, как переживут приближающуюся зиму. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

«На улице плюс, бегущий к минусу, что будет дальше, понимают все, никто не понимает, как с этим пережить зиму», — написал парламентарий.

По его словам, в некоторых домах электричества нет ещё с субботы. Из-за разрядившихся резервных аккумуляторов практически перестала работать мобильная связь как в центре города, так и в микрорайонах. Начались перебои с водоснабжением.

Бужанский сообщил, что направляет обращение в кабмин Украины с предложением перераспределить бюджетные средства в пользу местных энергетиков. Парламентарий также раскритиковал коллег, которые на пороге зимы вместо решения насущных проблем обсуждают создание национального пантеона и другие проекты.

Накануне глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа признал, что особенно сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Днепропетровске и Павлограде. В регионе оборудовали около 1500 пунктов, где жители могут согреться и зарядить телефоны.

Напомним, аварийные отключения электричества в Днепропетровской области начались ещё в середине ноября. Тогда из-за повреждения энергетической инфраструктуры в областном центре остановилось движение электротранспорта. О новых повреждениях энергообъектов компания ДТЭК сообщила 22 ноября, а вечером 25 ноября город накрыл масштабный блэкаут.