Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По сообщению Минэнерго Украины, причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры. Часть потребителей осталась без света.

Перебои затронули и городской транспорт: в Днепропетровске остановилось движение электротранспорта. Местные СМИ также сообщают об экстренных отключениях в городе и ряде районов области по распоряжению «Укрэнерго».

В Запорожье возникли проблемы с водоснабжением и отоплением. Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иван Фёдоров. По его словам, основные объекты города перевели на резервное питание. В частности, медицинские учреждения продолжили работу с использованием резервных источников электроэнергии.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Днепропетровской области уже вводили экстренные ограничения электроснабжения. По данным ДТЭК на 14 ноября, они затрагивали Днепр, Павлоград, Самар, Каменское и ряд других населённых пунктов.