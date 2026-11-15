В Днепропетровской области начались аварийные отключения света
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Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По сообщению Минэнерго Украины, причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры. Часть потребителей осталась без света.
Перебои затронули и городской транспорт: в Днепропетровске остановилось движение электротранспорта. Местные СМИ также сообщают об экстренных отключениях в городе и ряде районов области по распоряжению «Укрэнерго».
В Запорожье возникли проблемы с водоснабжением и отоплением. Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иван Фёдоров. По его словам, основные объекты города перевели на резервное питание. В частности, медицинские учреждения продолжили работу с использованием резервных источников электроэнергии.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Днепропетровской области уже вводили экстренные ограничения электроснабжения. По данным ДТЭК на 14 ноября, они затрагивали Днепр, Павлоград, Самар, Каменское и ряд других населённых пунктов.
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