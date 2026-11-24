Водоснабжение украинских городов может столкнуться с серьёзными перебоями при продолжительных отключениях электричества. Запасов топлива для резервных генераторов на большинстве водоканалов хватит всего на 6–12 часов автономной работы. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

«У водоканалов запасы топлива для генераторов рассчитаны на 6–12 часов. Все надеются, что как-нибудь выдержит. «Киевводоканал» тоже рассчитывал, но не выдержал», — рассказал парламентарий в эфире телеканала ICTV.

По словам Нагорняка, коммунальные предприятия рассчитывают, что электроснабжение восстановят до того, как закончатся запасы горючего. Однако при длительных обесточиваниях такая стратегия может не сработать. Депутат предупредил, что проблемы с подачей воды способны возникнуть не только в Киеве, но и в других украинских городах.