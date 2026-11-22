Значительная часть правобережного Киева уже более двух суток остаётся без нормального водоснабжения. Коммунальным службам удалось вернуть воду лишь в отдельные дома, а сроки полного устранения неполадок пока неизвестны. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам местных жителей, ситуация осложняется отсутствием организованного подвоза питьевой воды. Киевляне жалуются, что во дворах не появляются даже специальные автоцистерны, из которых можно было бы пополнить домашние запасы.

Причиной продолжительных перебоев стали серьёзные повреждения одного из объектов «Киевводоканала», полученные в результате взрывов. Представители предприятия предупредили, что восстановление инфраструктуры потребует дополнительного времени.

Коммунальщики продолжают ремонтные работы, однако назвать конкретную дату возвращения стабильной подачи воды пока не могут.

Проблемы затронули сразу несколько районов украинской столицы. Ранее о снижении давления в трубопроводах и полном прекращении водоснабжения сообщали жители Голосеевского, Святошинского, Соломенского, Шевченковского и Подольского районов.

На левом берегу Днепра подачу воды уже удалось стабилизировать. Основные сложности сохраняются в правобережной части города, где повреждённая инфраструктура пока не позволяет полностью восстановить работу системы.