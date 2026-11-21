Почти каждый второй житель Германии считает, что Берлину следует сократить поддержку Украины или вовсе отказаться давать любые деньги украинским властям. За пересмотр нынешней политики в отношении Киева высказались 49% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования YouGov, проведённого по заказу газеты Welt am Sonntag.

Наиболее решительную позицию заняла четверть участников опроса. Так, 25% немцев поддержали полное прекращение финансовой, военной и гуманитарной помощи украинской стороне.

Ещё 24% опрошенных не предлагают полностью отказываться от выделения средств и ресурсов, однако выступают за существенное уменьшение масштабов поддержки.

В то же время почти треть респондентов — 30% — считает необходимым сохранить помощь Киеву в прежнем объёме. Увеличить финансирование и другие формы содействия Украине предложили лишь 9% участников исследования.

Таким образом, доля сторонников сокращения или отмены поддержки оказалась выше совокупного числа тех, кто выступает за сохранение нынешних объёмов либо их наращивание.

Ранее Life.ru сообщал о критике выделения Германией ещё $300 млн на военную помощь Украине. Представитель партии «Альтернатива для Германии» назвал Киев «бездонной бочкой» и предложил направить деньги на поддержку собственных граждан. Поводом стало решение Берлина профинансировать закупку американских ракет для украинских систем ПВО.