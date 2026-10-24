Мерц заявил, что не унывает из-за рейтинга в 10%
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Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал соратников не падать духом из-за снижения популярности правящего блока ХДС/ХСС. Политик заявил, что не собирается ежедневно сверяться с результатами социологических исследований и намерен придерживаться выбранного курса.
Выступая на съезде Христианско-социального союза в Мюнхене, глава немецкого правительства попытался приободрить однопартийцев, обеспокоенных неудачными результатами опросов.
«Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», — подчеркнул канцлер.
Мерц также рассказал, что в последнее время неоднократно получал слова поддержки от обычных граждан. По его словам, люди говорят ему не терять уверенности и продолжать работу, несмотря на критически низкие оценки деятельности правительства.
Политик заверил, что многие немцы одобряют выбранное руководством страны направление. Канцлер считает, что власти должны руководствоваться собственным пониманием необходимых преобразований, а не постоянно оглядываться на колебания общественного мнения.
Ранее Life.ru сообщал, что Мерц отказался добиваться всеобщей любви немцев на фоне рекордного падения популярности. Канцлер объяснил, что для него важнее проведение необходимых реформ, даже если они вызывают недовольство населения. По данным октябрьских опросов, работу политика одобряли лишь 10% граждан, а поддержку возглавляемого им блока ХДС/ХСС выражали около 18% избирателей.