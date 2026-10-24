Мерц заявил, что не унывает из-за рейтинга в 10%

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал соратников не падать духом из-за снижения популярности правящего блока ХДС/ХСС. Политик заявил, что не собирается ежедневно сверяться с результатами социологических исследований и намерен придерживаться выбранного курса.

Выступая на съезде Христианско-социального союза в Мюнхене, глава немецкого правительства попытался приободрить однопартийцев, обеспокоенных неудачными результатами опросов.

«Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», — подчеркнул канцлер.

Мерц также рассказал, что в последнее время неоднократно получал слова поддержки от обычных граждан. По его словам, люди говорят ему не терять уверенности и продолжать работу, несмотря на критически низкие оценки деятельности правительства.

Политик заверил, что многие немцы одобряют выбранное руководством страны направление. Канцлер считает, что власти должны руководствоваться собственным пониманием необходимых преобразований, а не постоянно оглядываться на колебания общественного мнения.