«Давайте говорить как есть»: Мерц признал, что европейцы больше не верят властям ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие жители ФРГ и других европейских стран больше не доверяют политике Евросоюза и действующим институтам власти. Заявление прозвучало в ходе выступления главы немецкого правительства на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

По словам Мерца, Германия и Европа столкнулись с серьёзными вызовами, для преодоления которых необходимо восстановить доверие граждан к политическим институтам.

«Да, давайте говорить как есть. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу. И мы не можем останавливаться на пространных описаниях проблем, мы должны их решать», — подчеркнул канцлер.

Глава правительства ФРГ отметил, что жители европейских стран всё чаще обсуждают экономические трудности, высокую стоимость энергоносителей, чрезмерную бюрократию и проблемы в системах социального обеспечения.

Мерц призвал власти перейти от дискуссий к конкретным решениям. По его словам, консервативный блок ХДС/ХСС осознаёт серьёзность накопившихся проблем и намерен заниматься их устранением.