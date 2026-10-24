Мерц признал проблемы в экономике Германии и потребовал срочных реформ

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал серьёзные проблемы в экономике страны и потребовал немедленно приступить к реформам. По его словам, рост цен ударил по благосостоянию граждан, а система социального обеспечения столкнулась с масштабными трудностями. Об этом политик заявил на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

Глава правительства подчеркнул, что Германия нуждается в пересмотре экономических и социальных основ. При этом проведение преобразований, по его мнению, не должно зависеть от результатов выборов.

«Потому что наша экономика находится под давлением», — заявил Мерц.

Канцлер призвал сохранить за Германией статус индустриальной державы. Он отметил, что именно наличие собственного производства позволяет создавать стабильные рабочие места с достойными условиями труда.

«Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», — подчеркнул канцлер.

Мерц также обратился к партнёрам по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии. Он потребовал ускорить выполнение ранее согласованных решений, предупредив, что избиратели будут оценивать блок ХДС/ХСС по реальным результатам преобразований.

Ранее Life.ru сообщал, что число корпоративных банкротств в Германии достигло исторического максимума. По данным Института экономических исследований имени Лейбница, количество разорившихся предприятий оказалось на 85% выше допандемийного уровня. Только за сентябрь число банкротств выросло на 9% по сравнению с августом, что свидетельствует о продолжающихся финансовых трудностях немецкого бизнеса.