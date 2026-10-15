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Опубликовано 15 октября, 13:13

Нужны новые миллиарды: Мерц призвал Европу раскошелиться ради Украины

Мерц призвал ЕС выделить больше денег на помощь Украине зимой

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld / dpa/picture-alliance

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Евросоюз выделить дополнительные средства на поддержку Украины предстоящей зимой и в 2027 году. С таким обращением он выступил перед началом двухдневного заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам главы немецкого правительства, вопрос дальнейшей помощи Киеву он уже обсудил на нескольких встречах с европейскими коллегами. Мерц настаивает на том, что ЕС должен обеспечить Украине поддержку не только в ближайшие месяцы, но и на протяжении следующего года.

«Сегодня утром в ходе нескольких небольших встреч я подчеркивал, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине как в течение зимы, так и в следующем году», — заявил канцлер.

Для реализации этих планов, по мнению Мерца, европейским странам придётся увеличить финансирование. Конкретные суммы дополнительных расходов в приведённом заявлении не назывались.

В начале октября немецкий канцлер посетил Киев вместе с экономической делегацией. Во время поездки он пообещал предоставить Украине один миллиард евро военной помощи и ещё 350 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

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Ранее Life.ru сообщал об отказе Евросоюза выделить Украине дополнительные €27 млрд. По данным Bloomberg, Киев также просил ускорить перечисление средств из уже согласованного кредитного пакета на €90 млрд, включая выплаты, запланированные на 2027 год. Однако Брюссель не согласился на досрочное финансирование.

Больше новостей о решениях европейских лидеров и поддержке Киева — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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