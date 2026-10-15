Компании массово разоряются: Банкротства в Германии достигли исторического максимума

В Германии число корпоративных банкротств достигло исторически высокого уровня, превысив допандемийные показатели на 85%. Об этом сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на данные Института экономических исследований имени Лейбница.

Только за сентябрь количество обанкротившихся предприятий увеличилось на 9% по сравнению с августом. Такая динамика свидетельствует о продолжающемся росте числа компаний, которые не могут справиться с финансовыми обязательствами.

Особенно заметным оказался разрыв с показателями, зафиксированными до пандемии коронавируса. По данным исследователей, нынешнее количество банкротств почти вдвое превышает прежний уровень.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что страна считается наиболее привлекательным местом для инвестиций в Европе. Его оценка прозвучала на фоне ухудшения статистики корпоративных банкротств.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал проблемы немецкой промышленности. Он подчеркнул, что ФРГ должна сохранить статус индустриальной державы, несмотря на трудности, с которыми сталкивается её производственный сектор.