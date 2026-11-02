Популярное правило пяти секунд, согласно которому упавшую на пол еду можно без опасений съесть, если быстро её поднять, не имеет научного обоснования. Бактерии способны попасть на продукты практически мгновенно, поэтому даже секундный контакт с загрязнённой поверхностью может представлять опасность. Об этом рассказала инфекционист Паула Пиньяо в беседе с бразильским изданием Terra, передаёт «Газета.Ru».

По словам специалиста, скорость загрязнения зависит не столько от того, сколько секунд еда пролежала на полу, сколько от самого продукта и состояния поверхности. В некоторых случаях микроорганизмам достаточно менее секунды, чтобы перейти на пищу.

«Риск варьируется в зависимости от продукта и условий окружающей среды, но само по себе короткое время взаимодействия с полом не делает продукт безопасным», — объяснила Пиньяо.

Особенно осторожно врач призвала относиться к влажным продуктам. Чем больше влаги на поверхности еды, тем легче бактериям переместиться с пола на пищу. Поэтому кусочек арбуза, например, может загрязниться быстрее и сильнее, чем сухое печенье.

Научные исследования подтверждают, что универсального безопасного промежутка времени не существует. Учёные Ратгерского университета проверили, как бактерии переходят на хлеб, арбуз, хлеб с маслом и жевательные конфеты при контакте с разными поверхностями. В ходе более 2500 измерений выяснилось, что перенос микроорганизмов иногда начинается менее чем за секунду.

Кроме времени контакта, на количество перенесённых бактерий влияют материал пола, влажность пищи и степень загрязнения поверхности. При этом далеко не каждый микроб способен вызвать заболевание, а сам факт падения продукта не означает, что человек обязательно отравится.

Среди потенциально опасных микроорганизмов, которые могут попадать на пищу с загрязнённых поверхностей, специалист назвала кишечную палочку, сальмонеллу, золотистый стафилококк и листерию. Однако их присутствие нельзя автоматически предполагать на любом домашнем полу.

Популярный народный способ подуть на упавший кусочек тоже не гарантирует безопасности: воздушная струя не обеззараживает продукт и не удаляет все микроорганизмы. Надёжнее отказаться от такой еды, особенно если она влажная, липкая или упала на явно грязную поверхность.

Инфекционист посоветовала не ориентироваться на секундомер. По её словам, если продукт упал на пол, самым безопасным решением будет его выбросить.

Ранее Life.ru рассказывал о другом варианте популярного правила — «трёх секунд». Врач Тереза Арнандис провела эксперимент с продуктами, один из которых ненадолго опустили на пол. Специалист объяснила, что даже короткий контакт с поверхностью не гарантирует отсутствия бактерий, поэтому употребление упавшей еды может быть небезопасным.