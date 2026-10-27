«Трупных ядов не бывает»: Врач развеял миф о влиянии запаха мертвечины в подъезде на жильцов

Запах гниения в подъезде — неприятен, но для здоровья не опасен. Об этом 360.ru рассказал врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко. По его словам, жильцы многоквартирных домов могут почувствовать такой запах, если умер кто-то из соседей, а тело долго пролежало в квартире.

«Если вы переживаете из-за того, что кто-то умер и разлагается и люди чувствуют запах гнили, — да, это неприятно, но никак не повредит здоровью. Просто повод вызвать соответствующие службы», — приводит издание слова врача.

Кузьменко отдельно остановился на страхе перед так называемым трупным ядом. Он назвал его мифом. Мёртвый человек не опасен. Болезни распространяются не через запах, а через микроорганизмы. Поэтому причин для паники у соседей нет — есть причина вызвать службы, которые займутся ситуацией.