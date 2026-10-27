«Трупных ядов не бывает»: Врач развеял миф о влиянии запаха мертвечины в подъезде на жильцов
Терапевт Кузьменко: Трупный запах неприятен, но для здоровья не опасен
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Запах гниения в подъезде — неприятен, но для здоровья не опасен. Об этом 360.ru рассказал врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко. По его словам, жильцы многоквартирных домов могут почувствовать такой запах, если умер кто-то из соседей, а тело долго пролежало в квартире.
«Если вы переживаете из-за того, что кто-то умер и разлагается и люди чувствуют запах гнили, — да, это неприятно, но никак не повредит здоровью. Просто повод вызвать соответствующие службы», — приводит издание слова врача.
Кузьменко отдельно остановился на страхе перед так называемым трупным ядом. Он назвал его мифом. Мёртвый человек не опасен. Болезни распространяются не через запах, а через микроорганизмы. Поэтому причин для паники у соседей нет — есть причина вызвать службы, которые займутся ситуацией.
А ранее Life.ru писал, что в США выпустили духи по мотивам цветка с запахом гниющего мяса. В основу необычного парфюма вошли зелёные оливки, грейпфрут, фрезия, лилия и тубероза. К ним добавили зелёный банан, папирус и болотный кедр.