Цвести и пахнуть трупом: Необычные духи с запахом известного цветка появились на прилавках США
В США выпустили духи по мотивам цветка с запахом гниющего мяса
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Американский парфюмер Дэвид Мольц придумал аромат после встречи с одним из самых дурно пахнущих растений в мире. Цветок, который в природе привлекает насекомых запахом разлагающейся плоти, вдохновил его на создание духов Resurrected Corpse Flower стоимостью 270 долларов за флакон.
Новинку выпустил бренд D.S. & Durga. При этом покупателям не предлагают пахнуть гниющим мясом. Парфюмер решил представить, каким был бы аромат необычного растения, если бы его неприятные ноты превратились в цветочные и древесные.
Идея появилась после посещения Бруклинского ботанического сада, где в январе 2025 года цвёл редкий аморфофаллус. Мольц специально пришёл познакомиться с его запахом и позднее использовал впечатления для создания композиции.
В основу духов вошли зелёные оливки, грейпфрут, фрезия, лилия и тубероза. К ним добавили зелёный банан, папирус и болотный кедр. Получилось сочетание свежих, влажных и землистых оттенков, которое создатели описывают как нечто среднее между болотом и цветочным садом.
Сам аморфофаллус родом с острова Суматра. Во время цветения его огромное соцветие распространяет резкий запах, напоминающий испорченное мясо. Так растение привлекает мух и других насекомых, участвующих в опылении.
Несмотря на необычный источник вдохновения, новые духи не должны воспроизводить настоящее зловоние. По задумке автора, сначала ощущаются свежие и горьковатые ноты, а затем раскрываются цветочные и влажные древесные оттенки. Аромат выпущен ограниченной серией во флаконах объёмом 50 миллилитров.
Пока парфюмеры экспериментируют с необычными ароматами, американские учёные нашли способ передавать запахи через интернет. Как сообщал Life.ru 24 октября, исследователи из Университета штата Огайо создали систему Scentronic, способную распознавать ароматы и воспроизводить их на расстоянии. Пока устройство работает с пятью запахами: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. На принимающей стороне специальный генератор распыляет заранее подготовленные ароматические жидкости.