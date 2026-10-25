Цвести и пахнуть трупом: Необычные духи с запахом известного цветка появились на прилавках США

Американский парфюмер Дэвид Мольц придумал аромат после встречи с одним из самых дурно пахнущих растений в мире. Цветок, который в природе привлекает насекомых запахом разлагающейся плоти, вдохновил его на создание духов Resurrected Corpse Flower стоимостью 270 долларов за флакон.

Новинку выпустил бренд D.S. & Durga. При этом покупателям не предлагают пахнуть гниющим мясом. Парфюмер решил представить, каким был бы аромат необычного растения, если бы его неприятные ноты превратились в цветочные и древесные.

Идея появилась после посещения Бруклинского ботанического сада, где в январе 2025 года цвёл редкий аморфофаллус. Мольц специально пришёл познакомиться с его запахом и позднее использовал впечатления для создания композиции.

В основу духов вошли зелёные оливки, грейпфрут, фрезия, лилия и тубероза. К ним добавили зелёный банан, папирус и болотный кедр. Получилось сочетание свежих, влажных и землистых оттенков, которое создатели описывают как нечто среднее между болотом и цветочным садом.

Сам аморфофаллус родом с острова Суматра. Во время цветения его огромное соцветие распространяет резкий запах, напоминающий испорченное мясо. Так растение привлекает мух и других насекомых, участвующих в опылении.

Несмотря на необычный источник вдохновения, новые духи не должны воспроизводить настоящее зловоние. По задумке автора, сначала ощущаются свежие и горьковатые ноты, а затем раскрываются цветочные и влажные древесные оттенки. Аромат выпущен ограниченной серией во флаконах объёмом 50 миллилитров.