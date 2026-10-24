Учёные научились передавать запахи по Интернету

Исследователи из Университета штата Огайо разработали Scentronic — экспериментальную систему, которая распознаёт запах и передаёт через интернет команду на его воспроизведение. Пока прототип работает с пятью ароматами: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. Исследование опубликовано в Science Advances.

На принимающей стороне запах создаётся из заранее загруженных ароматических жидкостей. Молекулы исходного образца по сети не перемещаются: устройство получает данные и распыляет соответствующий состав. Для нового аромата потребуется и обучение системы, и подходящая жидкость в генераторе.

Распознаванием занимается электронный «нос» с шестью чувствительными элементами из оксида олова. При контакте с летучими веществами их электрическое сопротивление меняется. Эти сигналы анализирует модель машинного обучения, которую обучали на образцах пяти выбранных запахов.

Генераторы ароматов изготовили в форме ожерелья, браслета и ручного прибора. В испытании ручного устройства участвовали 14 добровольцев: они правильно определяли воспроизводимые запахи в среднем в 73% случаев. Этот показатель описывает ответы людей, а не точность распознавания электронного носа.

Ещё одной демонстрацией стала чашка для смешанной реальности. Физическая кружка с водой оснащена генераторами запаха и системой подачи вкусовых растворов. Когда пользователь выбирает виртуальный напиток, устройство дополняет изображение соответствующими вкусом и ароматом.

Scentronic остаётся исследовательским прототипом. Разработчикам предстоит расширить набор ароматов и проверить работу со сложными смесями в повседневных условиях. Возможное применение в развлечениях и оценке нарушений обоняния пока рассматривается как перспектива.