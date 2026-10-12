«Армия агентов»: IT-эксперт спрогнозировал восстание машин против человечества

Потеря контроля над искусственным интеллектом может обернуться массовым заражением устройств и кибератаками, считает IT-эксперт Владимир Зыков. По его оценке, такой сценарий может создать угрозу мирового масштаба.

Специалист допустил, что ИИ-агент сможет захватить инфраструктуру, на которой работает, и запустить в Сеть множество других агентов. Заражённые устройства могут использоваться для атак незаметно для владельцев. Например, пользователь заметит лишь замедление работы телефона, который в это время участвует в DDoS-атаке.

«Так можно состряпать целую армию агентов, которые будут действовать в интересах «главного дирижёра». В этом случае для всего мира наступают серьёзные опасности», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о росте кибератак с использованием ИИ. Главную угрозу он связал со злонамеренным применением технологии: злоумышленники могут использовать её для вымогательства и получения прибыли за счёт сбоев на финансовых рынках.