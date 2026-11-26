Возвращение к бумажным учебникам, ограничение использования смартфонов и усиление родительского контроля могут помочь защитить детей от вредного контента и интернет-мошенников. Такое мнение РИА «ФедералПресс» высказал член правления Тюменского родительского комитета, многодетный отец Андрей Генерозов.

Генерозов считает, что основное внимание необходимо уделять содержанию интернет-ресурсов. По его мнению, российское медиапространство должно меньше содержать материалов, пропагандирующих потребительство, насилие и другие нежелательные для детей явления.

«Бороться надо не с мессенджерами, а именно с контентом, с содержанием нашего электронного пространства. Цифровое пространство, которое стране принадлежит (цифровой суверенитет), надо защищать», — заявил общественник.

Он также допустил введение более строгой проверки интернет-контента, однако признал, что для этого потребуются специалисты, способные объективно оценивать материалы и учитывать традиционные ценности.

Отдельно Генерозов высказался о защите несовершеннолетних от мошенников и вербовщиков. По его мнению, родителям необходимо внимательнее следить за цифровой активностью детей, ограничивать время использования гаджетов, настраивать родительский контроль и при необходимости проверять переписку.

В качестве более радикальной меры общественник предложил сократить использование электронных устройств в образовательном процессе. Он напомнил, что за последние десять лет школы стали активнее применять цифровые технологии, из-за чего детям приходится регулярно пользоваться интернетом даже для выполнения домашних заданий.

Генерозов считает, что возвращение к бумажным учебникам позволит уменьшить необходимость постоянного использования смартфонов. Для связи с родителями детям, по его мнению, достаточно кнопочных телефонов, а для выполнения заданий в интернете можно использовать домашний компьютер под присмотром взрослых.

«Это тебе для связи, а смартфон тебе не нужен. Если необходим выход в интернет, садись за домашний стационарный компьютер и работай под нашим присмотром», — предложил общественник возможный подход к воспитанию детей.

Кроме того, Генерозов связал распространение интернет-вербовки с продолжающимся украинским конфликтом. По его оценке, достижение целей специальной военной операции и её завершение могли бы устранить причины подобных угроз. Это мнение он назвал одним из элементов борьбы с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность.