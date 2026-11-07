Вербовка подростков через онлайн-игры может начинаться с просьбы посмотреть, горит ли свет в чужой квартире, узнать марку автомобиля или передать какие-либо вещи. За такими безобидными на первый взгляд поручениями могут стоять преступники и иностранные спецслужбы. Об этом сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов. Заявление прозвучало на сессии по кибербезопасности детей и молодёжи в рамках международной недели «Народы России. Молодёжный день».

По словам представителя ведомства, злоумышленники не обязательно сразу предлагают несовершеннолетним совершить преступление. Сначала они дают простые задания, которые не вызывают подозрений. Однако даже такие действия могут быть частью вербовочной работы.

«Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: «Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга, а на какой машине он едет?», «А забери, пожалуйста, у моего друга», «Передай мне» и так далее, и так далее». Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе и специальных служб (иностранных. — прим. Life.ru)», — сказал представитель МВД.

Особую опасность, как объяснил Немов, представляет возможность быстро завоевать доверие ребёнка. Онлайн-игры предполагают постоянное общение, поэтому случайный собеседник постепенно начинает восприниматься как знакомый или приятель.

При этом подросток зачастую не знает, кто скрывается за игровым аккаунтом. Анонимность позволяет злоумышленникам выдавать себя за других людей и использовать установившиеся отношения для дальнейшего вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Представитель МВД призвал критически относиться к любым просьбам виртуальных знакомых.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении Следственного комитета России, касающемся вовлечения несовершеннолетних в тяжкие преступления через интернет. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, злоумышленники заманивают детей обещаниями лёгкого заработка и безнаказанности. После установления контакта они могут прибегать к шантажу, запугиванию и угрозам, используя неопытность подростков и незнание ими уголовного законодательства.