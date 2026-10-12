Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 09:07

Лёгкие деньги, угрозы и шантаж: Подростков заманивают в преступные схемы через онлайн-игры

СК предупредил о вербовке подростков через онлайн-игры и анонимные чаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Российских подростков пытаются вовлекать в особо тяжкие преступления через онлайн-игры, закрытые сообщества и анонимные чаты, утверждает Следственный комитет РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, злоумышленники находят несовершеннолетних на различных интернет-площадках, обещают им быстрый заработок и убеждают, что серьёзного наказания не последует. В отдельных случаях для давления используются запугивание, шантаж и угрозы.

«Злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, закрытые группы, онлайн-игры и анонимные чаты», — рассказала Петренко.

Представитель СК подчеркнула, что организаторы подобных схем пользуются неопытностью подростков и незнанием ими уголовного законодательства, после чего подталкивают их к совершению тяжких преступлений.

СК РФ возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по Воронежу и омским волонтёрам
СК РФ возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по Воронежу и омским волонтёрам

Ранее Life.ru сообщал, что 39 человек в возрасте от 15 до 30 лет получили сроки от 10 до 26 лет за поджоги и подготовку диверсий по заданиям украинских спецслужб. По данным ФСБ, молодых людей находили через Telegram-группы с предложениями лёгкого заработка.

Больше новостей о задержаниях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Светлана Петренко
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar