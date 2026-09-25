СК РФ возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по Воронежу и омским волонтёрам

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях, в результате которых погибли три волонтёра и пострадали 13 мирных жителей. Данную информацию передала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях. Видео © Telegram /Следком

Общее количество пострадавших в районе села Новобогдановка в Запорожской области уточняется. По факту произошедшего следователи начали расследование по статьям об убийстве и умышленном уничтожении имущества.

В Воронеже, по предварительным данным, ранения и травмы получили 13 человек, в том числе малолетний ребёнок. Этот эпизод квалифицирован как террористический акт.

«На местах происшествий работают сотрудники СК России. Следователи и криминалисты фиксируют последствия, собирают доказательную базу, устанавливают типы и модели примененного вооружения, а также подразделения и конкретных лиц из числа участников ВФУ, причастных к атакам», — говорится в сообщении.

Напомним, из Омской области в зону специальной военной операции шла автоколонна с гуманитарным грузом. По пути она попала под удар украинских формирований. Трое добровольцев погибли. Ещё один участник поездки получил ранения. В Воронеже атака дронов произошла в ночь на 25 сентября. Повреждения получили частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Изначально сообщалось лишь о четырёх раненых, однако потом количество возросло до 13 человек.