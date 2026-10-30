От критики до личных нападок: Как комментарии превращаются в травлю в Сети

Примерно каждый шестой оскорбительный комментарий в российских соцсетях перерастает в кибербуллинг. При этом в 67% случаев агрессия не связана с содержанием публикации — пользователи переходят от обсуждения поста к нападкам на его автора. К таким выводам пришли VK и аналитическое агентство Ex Libris по итогам исследования более 450 тысяч негативных сообщений.

Чаще всего с травлей сталкиваются авторы развлекательного контента — на эту категорию приходится 53% случаев, выделенных исследователями. Следом идут лайфстайл-блогеры с показателем 35% и авторы публикаций о цифровых технологиях и маркетинге — 28%.

При этом характер негативных комментариев заметно различается. Например, в публикациях на бытовые темы 91% оскорбительных сообщений касаются содержания поста. А в лайфстайл-блогах, напротив, 94% нападок не имеют отношения к обсуждаемой теме и направлены непосредственно против человека.

Как отмечают аналитики, травля нередко начинается с претензии к конкретной публикации, но постепенно превращается в систематическое унижение автора. Если обсуждение окончательно уходит от темы поста, в 99% таких случаев негативные сообщения содержат личные выпады.

На фоне результатов исследования VK объявила о проведении «Месяца осведомлённости о кибербуллинге», который продлится с 1 по 30 ноября. Главная цель кампании — научить пользователей распознавать травлю и помогать её жертвам, не подвергая опасности себя.

«Кибербуллинг — это не разовая резкость в переписке, а ситуация, где человека целенаправленно и регулярно унижают или запугивают: через оскорбления, угрозы, публикацию личной информации, высмеивание или исключение из общения», — объяснила руководитель проекта Дарина Орлова.

В рамках акции VK совместно с благотворительным проектом «1221» организует анонимный чат психологической поддержки для подростков и молодых людей от 12 до 21 года. Консультации будут доступны ежедневно с 18:00 до 22:00 по московскому времени. Кроме того, во «ВКонтакте» запустят флешмоб #неткибербуллингу, 11 ноября на VK Видео выйдет тематический фильм, а для школьников подготовят образовательные игры и онлайн-олимпиаду по интернет-безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что VK выяснила, какие цифровые инструменты наиболее востребованы российскими учителями. Согласно исследованию образовательной платформы «Сферум», 14% опрошенных педагогов хотели бы получить чат-бот для анонимных вопросов от школьников, а 17% — сервис для записи учеников и родителей на консультации.