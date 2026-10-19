От доски до бота: Российские учителя назвали цифровых помощников будущего

Доска задач со сроками выполнения и общий календарь класса оказались самыми востребованными цифровыми инструментами среди российских педагогов. Их назвали 29% и 23% опрошенных классных руководителей соответственно, сообщили в пресс-службе VK.

Ещё 17% учителей хотели бы получить сервис для записи учеников и родителей на консультации. Чат-бот для анонимного сбора вопросов от школьников нужен 14% респондентов, а бот для вопросов от родителей — 11%.

Среди функций, способных сократить рутинную нагрузку, лидируют шаблоны часто используемых сообщений: их выбрали 23% педагогов. Автоматическую сводку непрочитанных сообщений отметили 20%, а подготовку итогов онлайн-собраний — 13%.

Учителя также заинтересованы в автоматизации проверки и контроля заданий. Функция сортировки присланных работ пригодилась бы 11% опрошенных, формирование списка учеников, не сдавших задания, — 10%. Ещё 9% хотели бы пользоваться помощником для составления планов уроков, а 7% — получать напоминания о сообщениях, оставшихся без ответа.

Отдельно педагоги оценили возможности цифрового помощника. Каждый пятый участник опроса доверил бы ему подготовку плана урока, 18% — создание заданий и тестов, 14% — составление объявлений для родителей. Десяти процентам пригодилось бы краткое изложение переписки, а 7% хотели бы поручить помощнику поиск учебных материалов.

Руководитель образовательной платформы «Сферум» Ирина Шварцман заявила, что сервис развивается с учётом обратной связи от учителей, школьников и родителей. «В ДНК «Сферума» заложено стать надёжным помощником, который забирает на себя организационные процессы и помогает учителям сосредоточиться на главном: живом общении с детьми, творчестве и обучении», — отметила она.

Опрос проводился с 30 сентября по 2 октября 2026 года в рамках VI Всероссийского форума классных руководителей. В нём приняли участие почти 300 российских педагогов. По данным исследования, чаще всего учителя пользуются интерактивной доской и сервисом «Сбор файлов» — по 22% респондентов, учебными каналами — 18%, а также «Напоминателем» — 17%.

Ранее в Общественной палате предложили начинать уроки с девяти утра в осенне-зимний период, чтобы детям, особенно младшеклассникам, не приходилось добираться на занятия в темноте. Такой график рекомендовали вводить после осенних каникул и сохранять до весенних. Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, комментируя данную инициативу, предположил, что перенос начала школьных занятий с восьми на девять утра может создать новые трудности для детей. Он усомнился, что предложенная мера однозначно сделает дорогу на учёбу безопаснее.