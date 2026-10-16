В профсоюзе учителей не видят смысла сдвигать начало уроков в школах на час

Перенос начала школьных занятий с восьми на девять утра может создать новые трудности для детей, заявил председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. Он усомнился, что предложенная мера однозначно сделает дорогу на учёбу безопаснее.

По словам эксперта, зимой не только поздно светает, но и рано темнеет. Если сдвинуть начало учебного дня, занятия будут заканчиваться позже. Кроме того, условия в разных регионах страны различаются.

Считать девять утра универсальным решением нельзя. Вопрос о времени следует оставить самим школам, чтобы они могли учитывать местные особенности, подчеркнул собеседник «Ридуса».