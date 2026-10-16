С 8 утра до 7 вечера: Кравцов назвал допустимое время занятий в российских школах

Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8:00, а при наличии второй смены должны завершаться не позднее 19:00. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, напомнив о действующих требованиях к организации учебного процесса. Его слова приводит РИА «Новости».

«По действующим правилам занятия не могут начинаться раньше 8 часов утра и заканчиваться позже 19 часов вечера при наличии второй смены», — пояснил глава ведомства.

Заявление прозвучало на фоне предложения перенести начало школьных занятий на 9:00. С такой инициативой ранее выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его мнению, более позднее начало уроков повысит безопасность детей, которым в осенне-зимний период приходится добираться до школы в темноте.

При этом действующие нормы не обязывают школы начинать занятия ровно в 8 утра. Это самое раннее допустимое время, тогда как конкретное расписание образовательные организации формируют с учётом установленной учебной нагрузки. Кроме того, санитарные правила запрещают нулевые уроки и обучение в три смены.

Ранее Life.ru выяснил у врача-терапевта, что лучше для школьников — ранние подъёмы или обучение во вторую смену. Специалист объяснил, что универсального расписания для всех детей нет: одним легче учиться с утра, другим необходимо больше времени на сон. При этом слишком позднее окончание занятий и последующее выполнение домашних заданий могут нарушать режим отдыха подростков.