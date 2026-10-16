Школьников хотят избавить от ранних подъёмов: В ОП предложили сдвинуть уроки на час

В российских школах предложили перенести начало занятий с 8:00 на 9:00 в осенне-зимний период, чтобы детям не приходилось добираться на учёбу в темноте. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости».

По мнению общественника, новый график можно вводить после осенних каникул и сохранять вплоть до весенних. Таким образом, изменения затронут две учебные четверти, когда световой день особенно короткий.

Особое внимание Гриб предложил уделить младшеклассникам. Многие дети отправляются в школу ранним утром, когда на улице ещё темно, а более позднее начало занятий, по его мнению, поможет сделать дорогу безопаснее.

При этом представитель ОП не настаивает на обязательном переходе всех образовательных учреждений на единый режим. Решение о корректировке расписания он предлагает оставить за самими школами.

Гриб подчеркнул, что новый график должен устраивать не только учеников, но и их родителей и преподавателей. По его мнению, соответствующую рекомендацию могли бы рассмотреть управляющие советы школ.

Сейчас действующие санитарные правила разрешают начинать занятия не раньше 8:00. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно определять расписание с соблюдением установленных требований.

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