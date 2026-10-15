Минпросвещения опровергло обязательное введение дроноведения в школах

В российских школах не планируется обязательное преподавание отдельного предмета «Дроноведение». Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ, уточнив, что решение о введении такой дисциплины образовательные учреждения могут принимать самостоятельно.

В ведомстве пояснили, что федеральные общеобразовательные программы не включают дроноведение в перечень обязательных учебных предметов. При этом у школ есть возможность дополнить собственную программу соответствующим курсом.

«В обязательной части федеральных основных общеобразовательных программ отдельный учебный предмет «Дроноведение» не предусмотрен», — подчеркнули в министерстве.

Ввести занятия по изучению беспилотников школа вправе в рамках той части образовательной программы, которая формируется участниками образовательных отношений. Таким образом, преподавание дроноведения зависит от решения конкретного учебного заведения, а не от единого федерального требования.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения определило рекомендуемые даты осенних каникул. Школьникам предложено отдыхать с 26 октября по 3 ноября 2026 года, а 4 ноября станет дополнительным выходным в честь Дня народного единства. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно устанавливать график каникул с учётом рекомендаций ведомства.