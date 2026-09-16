«Баланс и гармония»: Лада Дэнс рассказала, как решает финансовые вопросы

Популярная российская певица Лада Дэнс рассказала о своём отношении к деньгам и тратам. Она призналась, что старается подходить к финансовому вопросу так же, как и ко всей жизни.

«Денег, понятное дело, много не бывает. Но в силу того что я сегодня стараюсь жить в балансе и гармонии, я и к финансовому вопросу подхожу так же», — подчеркнула звезда в интервью Леди Mail.

Она призналась, что никогда не допускает ситуаций, когда переживает из-за нехватки средств. Если что-то не устраивает, исполнительница сама с собой договаривается и находит решение, чтобы остаться довольной. Артистка умеет работать со своими мыслями, чтобы не скатиться в уныние.

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