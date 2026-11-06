Владимир Зеленский перешёл к открытой критике американского миллиардера Илона Маска после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Экс-комик почувствовал изменение политического расклада в Вашингтоне и теперь может занять более жёсткую позицию не только в публичных спорах, но и на переговорах. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Сейчас Зеленский так действует потому, что баланс сил поменялся. Теперь Зеленский так будет действовать не только с Маском, теперь Украина будет также вести себя и на переговорах», — считает эксперт.

По оценке Блохина, усиление Демократической партии существенно ограничит возможности президента США Дональда Трампа. Получив большинство в обеих палатах Конгресса, демократы смогут блокировать часть инициатив Белого дома, включая решения, связанные с украинским конфликтом. При этом президент сохранит право вето, преодолеть которое законодатели смогут только двумя третями голосов в каждой палате.

Отношения между Зеленским и Маском обострились ещё в октябре после ограничений работы спутниковой связи Starlink и её военного направления Starshield. Миллиардер обвинил украинскую сторону в использовании коммерческой сети для наступательных ударов беспилотниками, а Киев отверг эти претензии. Впоследствии Зеленский пожаловался, что Маск не ответил на его попытки связаться с ним.

На промежуточных выборах 3 ноября демократы действительно завоевали большинство в Палате представителей и Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Маск ответил на критику Зеленского публикацией о Starlink и беспилотниках ВСУ. Предприниматель распространил запись, автор которой назвал ошибкой предоставление Украине бесплатных терминалов спутниковой связи. В публикации утверждалось, что технология, первоначально предназначенная для гражданских нужд, впоследствии стала широко использоваться в военных целях.