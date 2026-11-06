Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского необычным способом — распространил публикацию, автор которой назвал ошибкой многомиллионную помощь SpaceX Украине. В сообщении утверждается, что спутниковый интернет, изначально предоставленный гражданскому населению, впоследствии стал важным инструментом для боевых беспилотников. Предприниматель разместил репост в соцсети X.

В публикации аккаунта Whole Mars Catalog говорится, что в начале конфликта SpaceX безвозмездно передала Украине тысячи терминалов Starlink и ежемесячно тратила миллионы долларов на обеспечение их работы. Автор считает, что компания не предполагала, насколько масштабным окажется военное применение предоставленной технологии.

«То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», — говорится в записи, которую перепостил миллиардер.

Поводом для новой волны спора стало интервью Зеленского немецкому телеканалу ZDF. Украинский политик раскритиковал влияние Маска на европейскую политику, заявив, что сосредоточение столь значительных финансовых и информационных возможностей в руках одного человека представляет определённые риски. По мнению Зеленского, предприниматель не должен вмешиваться в вопросы смены власти на Украине и в других государствах. При этом он признал важность помощи SpaceX, но подчеркнул, что не разделяет позицию миллиардера по конфликту.

Отношения Киева с владельцем Starlink обострились ещё в октябре, когда украинские военные столкнулись с ограничениями скорости спутникового соединения. Маск впоследствии подтвердил, что SpaceX ограничила работу коммерческого сервиса, обвинив ВСУ в использовании системы для наступательных ударов беспилотниками вопреки условиям обслуживания. Представители украинской стороны эти обвинения отвергли. Предприниматель также объяснил, что военная система Starshield находится под контролем правительства США, а решения о её использовании принимаются американскими властями.

Спор вокруг спутниковой связи приобрёл для Киева особое значение на фоне приближающегося окончания контракта на Starshield. Как сообщает Reuters, соглашение украинской стороны с правительством США истекает примерно в середине 2027 года. Украинские дипломаты уже выступили за скорейшее начало переговоров о его продлении. При этом, по словам временного поверенного в делах Украины в Вашингтоне Дениса Сеника, Киев до сих пор не получил внятных объяснений октябрьских ограничений ни от Белого дома, ни от Пентагона, ни от SpaceX.