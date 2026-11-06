«Это была ошибка»: Маск ответил на критику Зеленского публикацией о Starlink и дронах ВСУ
Маск репостнул твит, в котором помощь Украине через Starlink назвали ошибкой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского необычным способом — распространил публикацию, автор которой назвал ошибкой многомиллионную помощь SpaceX Украине. В сообщении утверждается, что спутниковый интернет, изначально предоставленный гражданскому населению, впоследствии стал важным инструментом для боевых беспилотников. Предприниматель разместил репост в соцсети X.
В публикации аккаунта Whole Mars Catalog говорится, что в начале конфликта SpaceX безвозмездно передала Украине тысячи терминалов Starlink и ежемесячно тратила миллионы долларов на обеспечение их работы. Автор считает, что компания не предполагала, насколько масштабным окажется военное применение предоставленной технологии.
«То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», — говорится в записи, которую перепостил миллиардер.
Поводом для новой волны спора стало интервью Зеленского немецкому телеканалу ZDF. Украинский политик раскритиковал влияние Маска на европейскую политику, заявив, что сосредоточение столь значительных финансовых и информационных возможностей в руках одного человека представляет определённые риски. По мнению Зеленского, предприниматель не должен вмешиваться в вопросы смены власти на Украине и в других государствах. При этом он признал важность помощи SpaceX, но подчеркнул, что не разделяет позицию миллиардера по конфликту.
Отношения Киева с владельцем Starlink обострились ещё в октябре, когда украинские военные столкнулись с ограничениями скорости спутникового соединения. Маск впоследствии подтвердил, что SpaceX ограничила работу коммерческого сервиса, обвинив ВСУ в использовании системы для наступательных ударов беспилотниками вопреки условиям обслуживания. Представители украинской стороны эти обвинения отвергли. Предприниматель также объяснил, что военная система Starshield находится под контролем правительства США, а решения о её использовании принимаются американскими властями.
Спор вокруг спутниковой связи приобрёл для Киева особое значение на фоне приближающегося окончания контракта на Starshield. Как сообщает Reuters, соглашение украинской стороны с правительством США истекает примерно в середине 2027 года. Украинские дипломаты уже выступили за скорейшее начало переговоров о его продлении. При этом, по словам временного поверенного в делах Украины в Вашингтоне Дениса Сеника, Киев до сих пор не получил внятных объяснений октябрьских ограничений ни от Белого дома, ни от Пентагона, ни от SpaceX.
Нынешняя перепалка стала продолжением ещё более резкого конфликта между Маском и Зеленским. Как рассказывал Life.ru, 25 октября миллиардер публично обвинил украинского политика в признании использования Starlink для наступательных ударов дронами. В подтверждение своих слов предприниматель опубликовал скриншот сообщения Зеленского от 16 октября, обратив внимание на фразу о применении спутниковой связи для атак средней дальности. Маск сопроводил публикацию резким обращением к оппонентам и напомнил, что коммерческий Starlink не предназначен для наступательных операций. Незадолго до этого бизнесмен предупредил, что полное отключение системы могло бы, по его оценке, привести к немедленному обрушению украинской линии фронта. При этом он специально уточнил, что не угрожает Киеву прекращением обслуживания, а лишь описывает возможные последствия. Украинские специалисты, в свою очередь, настаивали, что коммерческий Starlink технически не мог использоваться для тех ударов, о которых говорил предприниматель.