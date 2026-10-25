«Для всех дураков»: Маск показал признание Зеленского об ударах БПЛА через Starlink

Американский предприниматель Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в фактическом признании использования Starlink для наступательных ударов беспилотниками. В качестве доказательства глава SpaceX опубликовал скриншот сообщения украинского экс-комика от 16 октября, выделив фразу о применении спутниковой связи для атак средней дальности.

«Для всех дураков: Зеленский сам опубликовал пост об использовании Starlink для нанесения наступательных ударов с помощью дронов, что всегда противоречило условиям использования Starlink», — написал Маск в соцсети X.

На приложенном скриншоте предприниматель подчеркнул слова украинского лидера: «Мы также используем Starlink для ударов средней дальности».

В публикации от 16 октября Зеленский рассказывал о последствиях ограничений спутниковой связи для ВСУ. Он утверждал, что Starlink применяется для ударов по военным целям на территориях, которые Киев считает своими. По его словам, снижение скорости работы системы помешало проведению таких операций.

Ранее Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования гражданского сервиса Starlink, применяя его для наступательных ударов беспилотниками. Бизнесмен подчеркнул, что подобное использование системы запрещено, а лазейку, позволявшую проводить такие атаки, компания SpaceX закрыла ещё на прошлой неделе.

При этом украинская сторона оспаривает обвинения. Советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов утверждает, что действующие технические ограничения не позволяют использовать коммерческий Starlink для ударов средней и большой дальности.

Маск также напомнил, что Starlink и Starshield — разные системы. Последняя предназначена для военных задач и находится под контролем правительства США, которое самостоятельно определяет условия её применения.