«Отребье планеты»: Маск обрушился на тех, кто хочет воевать до последнего украинца

Илон Маск резко раскритиковал тех, кто выступает за продолжение боевых действий на Украине. Американский миллиардер считает, что подобная позиция противоречит интересам самих украинцев. Своё возмущение он выразил в соцсети X, не выбирая выражений.

Поводом стал пост журналиста Fox News Джоша Краушара. Тот опубликовал диаграмму, которая, как утверждается, показывает высокий уровень поддержки Украины среди сторонников движения MAGA, связанного с Дональдом Трампом.

Предприниматель воспринял публикацию как неправильное понимание политики этого движения. По его словам, её цель заключается в защите интересов украинского народа, а не в поддержке бесконечных боевых действий.

«Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа», — написал Маск.

На этом бизнесмен не остановился. Он обвинил оппонентов в готовности продолжать конфликт до тех пор, пока украинские мужчины не погибнут на поле боя, назвав сторонников такого подхода «абсолютным отребьем планеты».