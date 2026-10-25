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Регион
Опубликовано 25 октября, 16:03

«Отребье планеты»: Маск обрушился на тех, кто хочет воевать до последнего украинца

Маск назвал отребьем сторонников продолжения конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск резко раскритиковал тех, кто выступает за продолжение боевых действий на Украине. Американский миллиардер считает, что подобная позиция противоречит интересам самих украинцев. Своё возмущение он выразил в соцсети X, не выбирая выражений.

Поводом стал пост журналиста Fox News Джоша Краушара. Тот опубликовал диаграмму, которая, как утверждается, показывает высокий уровень поддержки Украины среди сторонников движения MAGA, связанного с Дональдом Трампом.

Предприниматель воспринял публикацию как неправильное понимание политики этого движения. По его словам, её цель заключается в защите интересов украинского народа, а не в поддержке бесконечных боевых действий.

«Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа», — написал Маск.

На этом бизнесмен не остановился. Он обвинил оппонентов в готовности продолжать конфликт до тех пор, пока украинские мужчины не погибнут на поле боя, назвав сторонников такого подхода «абсолютным отребьем планеты».

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Ранее Илон Маск уже высказывался за скорейшее завершение конфликта на Украине. Как сообщал Life.ru 18 августа, предприниматель выразил надежду на скорое наступление мира, комментируя публикацию с интервью украинского политика Михаила Фёдорова. Маск неоднократно критиковал затягивание боевых действий, обращая внимание на человеческие потери и необходимость переговоров.

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Полина Никифорова
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